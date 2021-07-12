РИАМО - 12 июл. В Москве открылся новый магазин «Читай-город» у парка «Сокольники». Это отличная возможность совместить шоппинг и прогулку в любимом парке, сообщает пресс-служба книжной сети.

В новом магазине жителей и гостей города ждут новинки и бестселлеры, разделы детской и научно-популярной литературы. Здесь москвичи также смогут собрать детей к школе: приобрести книги, канцтовары и наборы для творчества.

Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца». В июле это вдохновляющая книга предпринимателя Камала Равиканта «Люби себя. Словно от этого зависит твоя жизнь».

Лето принесло много новинок, отвечающих разным читательским предпочтениям. Одна из самых популярных – «Мара и Морок. 500 лет назад», предыстория книжного цикла Лии Арден. Вышла новая книга Пауло Коэльо «Лучник», фанатов Макса Фрая ждет «Новая Дикая Охота», Ричард Руссо написал историю о крепкой мужской дружбе «Шансы есть». Не менее запутанный период описывается в книге Виктории Токаревой «Ничем не интересуюсь, но все знаю».

«Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты – беспроигрышный вариант презента тем, кто важен. А в первые дни открытия в новом книжном при покупке от 300 рублей посетителей ждет приятный бонус.

Для тех, кто предпочитает online-покупки, магазин станет удобным пунктом бесплатной доставки заказов из интернет-магазина www.chitai-gorod.ru. А если вы любите знакомиться с книгами лично – магазин находится на 2-м этаже в ТЦ «Сокольники» по адресу: улица Русаковская, 31.

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