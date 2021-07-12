РИАМО - 12 июл. В техническое перевооружение АО «ВПК «НПО машиностроения» в подмосковном Реутове до конца текущего года будет вложено 2 млрд рублей инвестиций, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Модернизация мощностей нашего градообразующего предприятия - АО «ВПК «НПО машиностроения», в которую будет вложено порядка 2 млрд рублей, завершится до конца года, это даст Реутову дополнительно 116 рабочих мест», - сказал Каторов.

Он уточнил, что развитие производств на территории муниципалитета находится в особой зоне внимания. Всего на территории Реутова в настоящее время реализуются 19 инвестиционных проектов, в числе которых также реконструкция автосалонов Mazda и Kia ГК «Фаворит Моторс» стоимостью 1 млрд рублей, где дополнительно будут созданы 37 рабочих мест.

«Уверен, что любые вложения должны прирастать новыми рабочими местами и благополучием каждого жителя нашего города», - подчеркнул глава Реутова.

Каторов напомнил, что для оказания поддержки представителям малого бизнеса в Реутове открыты бизнес-инкубатор и муниципальный коворкинг общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Это один из самых больших коворкингов в Московской области. В настоящее время он загружен уже на 80%, там созданы смарт-офисы и оборудованы комфортные рабочие места.