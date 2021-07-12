РИАМО - 12 июл. В первом полугодии 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 36 новых домов по программе реновации старого жилфонда, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«За 6 месяцев этого года по программе реновации мы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 0,6 млн кв. м. В указанный период начато переселение более 9 тыс. человек из 67 домов», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, под заселение передали уже 31 дом. Расселено 19 домов, а еще 16 уже снесли. Новые квартиры получили почти 11 тыс. москвичей.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин рассказал, что для реновации подобрано 42 новых «стартовых» территорий.

«Сейчас подобрано 513 «стартовых» площадок площадью 8,1 млн в. м. во всех административных округах города Москвы, и в том числе 140 территорий, сформированные на месте отселения многоквартирных домов, мощностью 2,4 млн кв. м. Градостроительный потенциал указанных площадок позволит начать переселение более 250 тыс. человек», – отметил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в 2017 году и касается расселения более 350 тыс. квартир.

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