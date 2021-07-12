РИАМО - 12 июл. Транспортная прокуратура проводит проверку из-за больших очередей в международном аэропорту Шереметьево на регистрацию пассажиров, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания пассажиров.

Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте направил главам авиакомпаний и аэропортов Московского авиаузла письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.

По итогам проверки решится вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Прокуратура также организовала выездной прием граждан в Шереметьеве по вопросу соблюдения прав пассажиров с учетом высокого туристического сезона.

Ранее СМИ сообщали, что большие очереди к стойкам регистрации в аэропорту Шереметьево образовались из-за необходимости проверять у пассажиров результаты ПЦР-тестов. В аэропорту отметили, что очереди образовались из-за возросшей нагрузки на воздушную гавань.

В минувшие выходные на стойках регистрации в аэропорту Внуково также образовались очереди, некоторые пассажиры провели в них несколько часов.