РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В минувшие выходные работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Балашихи, они рассказали отдыхающим о правилах безопасности, которые позволят избежать несчастных случаев на воде во время купания, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание в выходные дни уделяется водоемам с бесконтрольными пляжами, так как количество отдыхающих жителей на них увеличивается в разы. Главным условием безопасного отдыха на водоемах является купание только в разрешенных местах, где есть специально оборудованные пляжи.

«Во время проведения рейдов спасатели провели разъяснительные беседы с отдыхающими, напомнили им основные правила безопасности, которые позволят избежать несчастных случаев на воде во время купания, предупредили, что купание в необорудованных местах опасно и может привести к травме и гибели, раздали листовки с полезной информацией», - сказал заместитель начальника Ногинского теруправления Владимир Зайцев.