РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи советует водителям использовать средства аудио- и видеофиксации при возникновении спорных ситуаций на дороге, запись общения полицейского и водителя часто помогает дать объективную оценку, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Как правило, водители жалуются на грубое, некорректное обращение сотрудников ДПС, остановку транспортного средства без законных оснований, некачественное рассмотрение административного материала и предвзятое отношение инспекторов.

«Использование средств аудио- и видеозаписи может пригодиться в случае возникновения спорных вопросов при дорожно-транспортном происшествии; стимулирует к более корректному поведению как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы также напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, дача взятки должностному лицу является преступлением уголовной направленности, и в соответствии со ст. 291 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Сотрудники Госавтоинспекции, согласно действующему законодательству, при общении с участниками дорожного движения также имеют право использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру.

Размещение в интернете видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, при этом они доступны для просмотра неопределенному кругу лиц, является нарушением норм статьи 152.1. ГК РФ, а также федерального закона «О персональных данных».