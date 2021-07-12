РИАМО - 12 июл. В Москве за минувшие сутки скончались 107 человек с пневмонией и диагностированным коронавирусом, общее число умерших в городе с начала пандемии составляет 23 755 человек, сообщает столичный оперштаб.

В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1472 человека. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

Также за сутки в столице вылечились 7096 граждан, общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявлен 1 434 641 случай инфицирования Covid-19.

В Москве проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», ТЦ и других общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.