РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В рамках ямочного ремонта на дорогах подмосковных Люберец устранили за неделю 73 ямы, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было задействовано 107 единиц спецтехники и 1 265 человек», - сказал Гаджиев.

По его словам, за прошедший период было собрано и вывезено порядка 394 куб. м мусора.

«Продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В текущем году будет благоустроенно 38 дворовых территорий. На территории округа ежедневно проводятся работы по покосу травы и бурьянов», - добавил Гаджиев.

Он отметил, что проводится ямочный ремонт, устранены 73 ямы за неделю.

«Сотрудниками Административно-технической комиссии по городскому округу вынесено 3 постановления на сумму 15 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 20 тыс. рублей - за ненадлежащее состояние содержания территории», - заключил Гаджиев.