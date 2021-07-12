РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. 12-летний подросток утонул в реке Синичке в подмосковном Красногорске в минувшие выходные, сообщил начальник отдела ГО и ЧС управления по безопасности и работе с потребрынком администрации округа Сергей Петров.

Глава Красногорска Алексей Спасский в понедельник провел еженедельное совещание с руководителями по направлениям.

«К сожалению, вчера (11 июля – ред.) произошел несчастный случай на воде, погиб ребенок. На реке Синичке вчера вечером мальчик 12 лет находился вне пляжной зоны. Когда его достали из воды, реанимационные действия не привели к положительному результату. Была констатирована смерть», – сказал Петров.

Он также отметил, что за минувшую неделю на территории округа чрезвычайных ситуаций не произошло. В дежурную службу по системе-112 поступило 6650 обращений. В пожарно-спасательную службу – 49 обращений, в полицию – 747, в скорую помощь – 2742, в газовую службу – 15.

«В округе произошло 4 пожара. Два из них в многоквартирных домах – 8 июля на улице Железнодорожной и 11 июля – на Подмосковном бульваре. Без пострадавших. Один автомобиль был потушен до прибытия пожарной команды. Один случай горения мусора на контейнерной площадке», – добавил Петров.

Также на территории округа произошло 2 ДТП – в микрорайоне Путилково и поселке Нахабино. В результате пострадали 2 человека. Детей среди них нет. Погибших также нет.

«По линии скорой медицинской помощи: у нас было зарегистрировано 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией», – добавил Петров.

По его словам, системы жизнеобеспечения округа функционируют в штатном режиме.