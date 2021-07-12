РИАМО - 12 июл. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает еще одна жаркая неделя с температурой около 30 градусов. Из-за отсутствия ветра переносить такой зной будет тяжелее обычного, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На этой неделе температура в Москве будет превышать 30 градусов, в Московской области - около 28 градусов. Температура в ночное время – 19-21 градус. Будет очень слабый ветер, из-за чего жара будет переноситься тяжелее», — сказала Позднякова. ​

В жаркую погоду необходимо избегать перегрева на улице. Для этого нужно носить одежду светлых тонов и головной убор.

Пережить жару в помещении помогут вентилятор и увлажнитель воздуха. Специалисты рекомендуют пить много воды, а также теплый зеленый чай с добавлением мяты, ромашки или шалфея.

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