РИАМО - 12 июл. Работники «Мострансавто» с марта 2020 года, начала пандемии коронавируса, использовали свыше 3,9 млн защитных масок, порядка 1,5 млн - с начала 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Всего для сотрудников «Мострансавто» закупили почти 4,5 млн средств защиты органов дыхания.

Маски приобретаются централизованно. Их используют работники, которые непосредственно взаимодействуют с пассажирами, например, водители автобусов и кассиры на автовокзалах и станциях. Также маски носят те, кто обеспечивает чистоту подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры, проводит дезинфекцию

Изначально средства защиты поступают на склад предприятия в Ногинске. Оттуда их перераспределяют по филиалам в зависимости от потребностей. Каждому сотруднику выдается запас средств защиты, необходимый для работы на смене.

Для пассажиров организована продажа - одноразовую маску можно купить у водителя автобуса «Мострансавто». Ее стоимость составит 5 рублей.

Кроме того, компания принимает и другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности: транслирует информационное сообщения о важности соблюдения норм, организует дезинфекцию транспортных средств, вокзалов и станций.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.