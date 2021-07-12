РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах на 9 июля составил 25%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 9 июля составил 25%. Текущий процент - 20%, оплата за предыдущий период - 5%» - сказала Мотыль.

По ее словам, с 5 по 9 июля в МособлЕИРЦ поступило 5 обращений от граждан. Все обращения отработаны.