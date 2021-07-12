РИАМО - 12 июл. За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 7096 пациентов, общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 5403 новых случая Covid-19. Всего с начала пандемии зарегистрирован 1 434 641 случай инфекции.

Столица преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация продолжает быть напряженной.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что в Москве от коронавируса вакцинируются 110 тыс. человек в сутки, при этом все чаще вакцинируются уже вторым компонентом.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.