РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В понедельник на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД началась операция «Тахограф», инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушения при грузопассажирских перевозках. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также осуществления контроля за оснащением транспортных средств тахографами с 12 по 18 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф».

За управление транспортным средством без тахографа или выпуск на линию без тахографа предусмотрено административное наказание в виде штрафа для водителя от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 10 тыс. рублей, для ИП – до 25 тыс. рублей, для юрлиц – до 50 тыс. рублей.

Тахограф является прибором для учета времени, проведенного водителем за рулем, с целью контроля режима труда и отдыха.