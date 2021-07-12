РИАМО - 12 июл. Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за неделю составило более 250 тысяч, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Из них более 100 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования.

«Более 71% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 25% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года на номер «112» поступило более 6,2 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона (с 1 июня 2015 года) – более 52,8 млн вызовов.

За помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, также можно сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Отследить скорую и сообщить о ЧП онлайн — как можно использовать систему‑112>>