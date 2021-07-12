РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, оставленного у водоема, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего уроженца Волгоградской области, о том, что неизвестный похитил мобильный телефон, оставленный возле водоема на улице Сосновой. Сумма ущерба составила 33 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель, который сдал похищенное имущество в одну из скупок городского округа.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.