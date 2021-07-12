РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Жители городского округа Люберцы до конца текущего года смогут узнать о первых итогах Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первые итоги Всероссийской переписи – о численности населения – будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.

В настоящее время выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.