РИАМО - 12 июл. Хозяйственную сумку с телом неустановленной женщины обнаружили в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Информация о находке поступила в правоохранительные органы 11 июля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъяты нож, хозяйственная сумка и другие важные для следствия предметы.

Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастного к преступлению лица.