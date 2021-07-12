РИАМО - 12 июл. Россияне хотят сделать прививку от коронавируса именно вакциной «КовиВак», потому что ее нужно вводить всего один раз, сообщает агентство «Прайм».

По словам главного врача 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максима Терского, второй причиной популярности вакцины является то, что ее произведено очень мало.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — сказал Терский.

По словам медика, потенциально инактивированная вакцина имеет значительно больше антигенов по сравнению с векторными вакцинами. В условиях мутаций вируса это может сыграть решающую роль.

«Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь», — заключил врач.

Вакцина «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова, зарегистрирована в России в конце февраля этого года. 11 июля она снова кончилась в Москве.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

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