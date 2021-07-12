РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец по 18 июля будут проверять использование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 12 по 18 июля Люберецкой Госавтоинспекцией проводятся рейдовые мероприятия под наименованием «Ремень безопасности». Целю акции является снижение тяжести последствий при ДТП, а также профилактика нарушений водителями и пассажирами ПДД.

В большинстве случаев тяжкие последствия при дорожных происшествиях, в том числе с летальным исходом, являются результатом того, что ни водители, ни пассажиры транспортных средств не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во время рейдов инспекторы ГИБДД будут проводить массовую проверку водителей транспортных средств на предмет правильного использования ремней безопасности при движении.

За нарушения правил пользования ремнями безопасности штраф составляет 1 тыс. рублей.