РИАМО - 12 июл. В столице за сутки выявили 5403 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявлен 1 434 641 случай Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Более 100 тыс. человек прошли лечение в резервных ковидных госпиталях в столице.

Ранее в Москве вакцинировали более 68 тыс. трудовых мигрантов однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса эксперты оценивают в 90%.

За сутки в России выявили 25 140 случаев коронавируса. Умерли 710 пациентов с Covid-19, выздоровели после инфекции 16 429 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 5 808 473 случая Covid-19. Скончались 143 712 человека, выздоровели после инфекции 5 216 648 граждан.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.