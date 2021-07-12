РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский в понедельник наградил выпускников, которые стали мультистобалльниками на ЕГЭ, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Спасский провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений.

«Есть совсем молодые красногорцы, которые в столь юном возрасте добиваются потрясающих результатов и прославляют наш городской округ», - сказал Спасский.

Матвей Коршун заработал 200 баллов за 2 ЕГЭ, а Варвара Ледова стала первой в истории Красногорска 300-балльницей.

Глава муниципалитета вручил отличникам благодарственные письма и ноутбуки, которые помогут им в дальнейшей учебе.

«Советую изучать больше информации, чем это нужно для ЕГЭ, тогда требования экзамена не будут казаться такими сложными. К тому же, знания будут лучше усваиваться», - поделилась Ледова.

Она также посоветовала будущим выпускникам внимательно читать задания на экзамене.