РИАМО - 12 июл. Министерство здравоохранения России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению Covid-19, больничные препараты начнут назначать в поликлиниках, заявил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

«Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни», — сказал Чуланов в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

По его словам, вакцинация «не безупречна, но необходима». Случаи заболевания у вакцинированных случаются, но редко. Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса, по словам Чуланова, составляет около 90%.

Также Чуланов прокомментировал повышение температуры после вакцинации. Он считает, что от реакции уровень защиты не зависит.

«Мы можем теоретически предполагать, что более выраженная реакция может говорить о том, что иммунная система отреагировала активнее и иммунитет будет более прочным, но здесь нет прямой корреляции. Вполне возможна ситуация, когда человек не отреагировал, но при этом у него формируется прочный защитный иммунитет», — отметил эксперт.

Он добавил, что появилась так называемая «коконная» вакцинация. Это когда в одной семье кто-то по медицинским причинам не может привиться, то остальные члены семьи вакцинируются, чтобы у этого человека было меньше вероятности заболеть.

Эксперт отметил, что другие вирусные заболевания, такие как грипп, ОРВИ, гепатит С, ВИЧ и др. никуда не пропали. Количество воздушно-капельных заболеваний при этом могло снизиться из-за антиковидных мер. Он рекомендует делать перерыв между вакциной против Covid-19 и прививками от других болезней не менее 30 дней.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

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- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.