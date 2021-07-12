РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В Подольске с 16 июля пройдут бесплатные юридические консультации по вопросам банкротства физлиц, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист, член Ассоциации юристов России Юрий Шипилов.

Шипилов будет проводить консультации по вопросам банкротства физлиц безвозмездно.

«В ходе приемов я буду предоставлять рекомендации, анализировать конкретные случаи и консультировать всех желающих», - сказал Шипилов.

Консультации будут проводиться по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 27. Узнать время приема и записаться на консультацию можно по будням с 11:00 до 15:00 по телефону: 8(901)598-18-18.