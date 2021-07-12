РИАМО - 12 июл. В 2021 году на территории столичных районов Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка проведут масштабное благоустройство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, в районе Новокосино благоустроят большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку, которая сегодня не очень подходит для прогулок и отдыха: дорожки не имеют мощения, нет освещения и мест для отдыха. Зато есть пруд, который летом пересыхает и превращается в большую лужу.

«В рамках благоустройства на этой территории будет создан новый уютный парк с детскими и спортивными площадками, велодорожками, памп-треком и скейт-парком. По просьбам жителей обязательно появится и площадка для выгула собак, также будет благоустроен пруд», — написал Собянин в своем личном блоге.

Кроме того, в парке проведут озеленение: высадят деревья и кустарники.

В Новогирееве появится пешеходная зона от ж/д платформы Новогиреево до одноименной станции метро по 3-му проспекту Новогиреева. Тротуары расширят и вымостят плиткой, пешеходную зону отделят от трамвайных путей с помощью деревьев и кустарников. Для отдыха местных жителей установят садовые качели.

Три проекта планируется реализовать в Рязанском районе. На ул. Зарайская, вл. 53-55, рядом с ж/д станцией Плющево обновят одноименный парк: там сделают воркаут-площадки и велодорожки. Также будут благоустроены детские площадки и зона тихого отдыха.

От станции Плющево в сторону Рязанского проспекта проведут озеленение и установят новое освещение. В Рязанском районе также благоустроят пешеходный маршрут от 1-й Новокузьминской улицы до сквера им. Федора Полетаева.

В Нижегородском районе по просьбе жителей микрорайона Карачарово приведут в порядок народный парк на Перовском шоссе, а на Нижегородской улице благоустроят сквер с памятником ВОВ. Также комфортнее и уютнее станет сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках.

В Некрасовке новый облик обретет парк «Некрасовский бульвар». Там будут установлены десятки малых архитектурных форм и светильников, высажена сотня деревьев и кустарников, устроены альпийские горки и спортплощадка.

Все работы проведут в рамках городской программы благоустройства «Мой район».

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