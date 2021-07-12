РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июл. Тематический творческий вечер памяти художника Алексея Саврасова прошел в Котельниках, посетителям показали фильм о нем, сообщает пресс-служба администрации округа.

В библиотеке ДК «Белая Дача» прошел тематический вечер, посвященный творчеству русского художника-пейзажиста, члена-учредителя Товарищества передвижных художественных выставок, академика Императорской Академии художеств Алексея Саврасова.

Посетители посмотрели фильм о жизни и творчестве Саврасова, об истории создания его знаменитых художественных произведений, в том числе известной картины «Грачи прилетели».

Мероприятие прошло с соблюдением масочного режима.