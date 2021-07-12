РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Рабочие завершают строительство губернаторской детской площадки на Советской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Работы по строительству детской игровой площадки ведут вблизи дома 1 по улице Советской, ее устанавливают в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье».

Площадь игрового комплекса - более 450 кв. м. При строительстве данного городка была сохранена ель, возраст которой более полувека. Именно поэтому городок был разделен на две площадки, а между ними растет красивейшее дерево.