РИАМО - 12 июл. В г.о. Серебряные Пруды полицейские задержали мужчину, похитившего запасные части от сельскохозяйственных машин на территории крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина на личном авто приехал на ферму в с. Куребино, откуда похитил запасные части от сельскохозяйственной техники. Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории автохозяйства, составили фоторобот предполагаемого преступника и впоследствии его задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Похищенные детали мужчина сдал в пункт приема металлолома как лом черного металла, вес которого составил более 600 кг. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.