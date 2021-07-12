РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. На прошедшей неделе пожарные Люберец совершили 50 выездов по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ «16 отряд ФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Всего за минувшую неделю провели 50 выездов. Участвовали в ликвидации 4 пожаров, все они произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он отметил, что один пожар произошел на автомойке в поселке Октябрьский, в результате пожара пострадавших нет. Еще один - на автомобильном транспорте, два пожара - в жилом секторе, при пожарах никто не пострадал.