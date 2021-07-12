РИАМО - 12 июл. В текущем году в Москве устранили порядка 470 тыс. проблем при помощи портала «Наш город», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Портал позволяет жителям столицы контролировать своевременность и качество ремонта, благоустройства и обслуживания объектов городского хозяйства.

Кроме того, горожане могут сообщать о нарушениях, оценивать работу учреждений, следить за работой метро, поликлиник и аптек, а также за чистотой и порядком во дворах, парках и общественном транспорте.

Портал работает с 2011 года. За 10 лет на нем зарегистрировалось около 1,7 млн пользователей, с помощью которых удалось решить более 5 млн проблем.