РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Глава округа Николай Пестов вручил знак «За верность Подольску» работнице почты Вере Хохловой за многолетний труд, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В День российской почты, который отмечался 11 июля, Пестов поздравил с профессиональным праздником жительницу округа, которая 54 года работает на почте.

Он вручил почетный знак «За верность Подольску», памятный подарок и цветы – с глубокой благодарностью за многолетнюю плодотворную работу и верность профессии.