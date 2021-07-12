РИАМО - 12 июл. Илья Яшин заявил об уходе с занимаемой должности главы муниципального округа столичного района Красносельский, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам Яшина, он уже написал заявление об увольнении. Данное решение принято им самостоятельно.
Яшин руководил Красносельским районом с 2017 года.
Красносельский район входит в состав 10 районов Центрального административного округа Москвы. На территории района площадью 429,7 га проживают порядка 48 тыс. человек.
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