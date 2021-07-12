РИАМО - 12 июл. Илья Яшин заявил об уходе с занимаемой должности главы муниципального округа столичного района Красносельский, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Яшина, он уже написал заявление об увольнении. Данное решение принято им самостоятельно.

Яшин руководил Красносельским районом с 2017 года.

Красносельский район входит в состав 10 районов Центрального административного округа Москвы. На территории района площадью 429,7 га проживают порядка 48 тыс. человек.