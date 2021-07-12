РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Вторая платформа, новое здание вокзала и пешеходный переход заработают на железнодорожной станции Балашиха в сентябре, все работы по реконструкции планируют завершить в декабре текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Реконструкцию ж/д станции начали в 2020 году, в настоящий момент строится вторая платформа. В скором времени здесь появятся новый вокзал с билетными кассами и залом ожидания, турникетный павильон. В целях удобства и безопасности пассажиров будет построен надземный крытый пешеходный переход с тремя выходами, соединяющий платформу с улицами Советская и Орджоникидзе. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания осмотрел строящийся объект.

«Железнодорожная станция Балашиха - важный объект, электрички приходят в центр Балашихи. Долгое время здесь был только один железнодорожный путь, который в одно время пересекался с основной веткой Горьковской железной дороги. Именно с этим была связна невозможность организовать сюда регулярное сообщение», - сказал Юров.

Он добавил, что РЖД запустили развязки и железнодорожный мост, что уже позволило увеличить количество электропоездов. В час пик они ходят раз в полчаса. Когда все работы будут завершены, количество электропоездов в округе увеличится с 36 до 44, интервал будет сокращен до 15-20 минут в часы пик.

Уже в сентябре заработают вторая платформа, новый вокзал и пешеходный переход. Все работы планируют завершить в декабре текущего года. Помимо крупных строительных объектов возле станции появится инфраструктура: парковки, площадки для отстоя и разворота автобусов, новые остановки.

Также в ходе выездного совещания глава округа посетил ж/д станцию Салтыковская. Строительство новой платформы уже завершено. В данный момент ведутся работы по обустройству прилегающей территории.