РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании в городском округе Щелково, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 05:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Щелковское шоссе, улица Берег озера, дом 1.

Пожар был ликвидирован в 05:45. Пострадавших нет.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 6 единиц техники и 23 человека.