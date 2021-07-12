РИАМО - 12 июл. Маршрут виртуальной экскурсии по Останкинскому району на портале «Узнай Москву» включает в себя 19 остановок. Пользователи узнают, где любил охотиться царь Алексей Михайлович, а также в каком доме жил Сергей Королев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Останкинский — один из самых больших районов на северо-востоке столицы, и маршрут для прогулки получился очень разнообразным. Виртуально гуляя по нему, можно познакомиться с крупнейшим в мире экспозиционным и рекреационным комплексом ВДНХ, пройтись по воздушной тропе среди вековых дубов и посетить «космические» места района», — сказала руководитель проекта «Узнай Москву» Ксения Виноградова.

Кроме этого, участники экскурсии узнают, как зарождалось телевидение, и полюбуются видами Останкинской башни через экран зворыкинского телевизора, подчеркнула она.

Виноградова добавила, что новый маршрут познакомит пользователей с интересными местами и расскажет о многовековой истории района. Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута.​