РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Инспекторы ГИБДД в Королеве рассказали детям и их родителям о безопасном поведении во дворах, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Госавтоинспекторы провели встречи с жителями во дворах подмосковного Королева. На профилактических встречах детям и их родителям рассказали об опасностях, которые подстерегают на дворовых территориях.

«Дворовая территория только кажется абсолютно безопасной. На самом деле, никогда не стоит забывать о внимательности на дорогах. Часто причиной ДТП во дворе может стать неожиданный выход пешехода на дорогу из-за припаркованных машин, а водитель не всегда может быстро среагировать и принять меры», - сказал Адамов.

Инспекторы рассказали о том, как правильно переходить дорогу, напомнили водителям о соблюдении скоростного режима во дворах, а родителям посоветовали чаще объяснять и показывать детям правила дорожного движения.