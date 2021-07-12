РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Балашихинский «Водоканал» в понедельник проводит промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Купавна, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до окончания работ проводится плановая гидропневматическая промывка водопроводных сетей по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Купавна, улица Адмирала Нахимова.

Работы проведут в районе жилых домов №№1, 2, 2 корп. 1, 3, ЗА, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8В, 9, 9А, 9В, 10, 10B, 11, 11B, 12, 12Д, 13, 14, 14 корп. 25, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 стр. 1, 21, 22, 23, 24 и 25.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды и понижение давления ХВС.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.