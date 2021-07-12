РИАМО - 12 июл. В Москве и Московской области продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с температурой выше нормы на 7 и более градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение действует до 17 часов 13 июля в Москве, в Подмосковье аномальная жара продержится до 18 часов 13 июля.

Аналогичный уровень действует на территории Тверской, Ярославской, Ивановской и Рязанской областей. В Центральной России сохраняется риск лесных пожаров.

Сегодня в Московском регионе температура днем составит до 33 градусов, осадков не ожидается. Атмосферное давление достигнет отметки в 751 мм рт. ст.

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