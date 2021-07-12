РИАМО - 12 июл. Празднование Курбан-байрама в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте Духовного управления мусульман РФ.
Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Курбан-байрам отмечают на протяжении нескольких дней. В 2021 году праздник начнется 19 июля, но главные торжества выпадают на 20 июля.
Совет улемов Духовного управления мусульман РФ постановил, что праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется.
«Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и по завершении хутбы самостоятельно совершить дополнительный намаз в два или четыре ракяата», — сообщается на сайте.
Трансляция праздничной проповеди председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия шейха Равиля Гайнутдина состоится на телеканале «Россия 1».
Текстовая трансляция
11 ИЮЛЯ
- Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от Covid‑19. В регионе развернуто около 370 пунктов вакцинации.
- Ни одного случая Covid‑19 не выявили у вакцинированных в столичных домах престарелых. В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет.
- 68 тыс иностранцев вакцинировались от Covid‑19 в Москве. Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
- Более 100 тыс человек прошли лечение в резервных ковидных госпиталях в Москве. В таких госпиталях есть все для диагностики и лечения коронавируса.
- Павильоны «Здоровая Москва» могут принимать в 2 раза больше желающих вакцинироваться. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва».
- Почти 12 тыс москвичей привились от Covid‑19 вакциной «КовиВак» за сутки. Все, кто занял очередь на прививку «КовиВаком» 10 июля, получили прививку до конца дня.
- Еще 110 человек с Covid‑19 умерли в столице. За сутки в столице госпитализировали 1 453 человека с инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.
- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.
- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.
- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:
- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.
- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.
- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.
- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
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