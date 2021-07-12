РИАМО - 12 июл. Празднование Курбан-байрама в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте Духовного управления мусульман РФ.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Курбан-байрам отмечают на протяжении нескольких дней. В 2021 году праздник начнется 19 июля, но главные торжества выпадают на 20 июля.

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ постановил, что праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется.

«Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и по завершении хутбы самостоятельно совершить дополнительный намаз в два или четыре ракяата», — сообщается на сайте.

Трансляция праздничной проповеди председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия шейха Равиля Гайнутдина состоится на телеканале «Россия 1».

Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от Covid‑19. В регионе развернуто около 370 пунктов вакцинации.

- Ни одного случая Covid‑19 не выявили у вакцинированных в столичных домах престарелых. В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет.

- 68 тыс иностранцев вакцинировались от Covid‑19 в Москве. Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

- Более 100 тыс человек прошли лечение в резервных ковидных госпиталях в Москве. В таких госпиталях есть все для диагностики и лечения коронавируса.

- Павильоны «Здоровая Москва» могут принимать в 2 раза больше желающих вакцинироваться. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва».

- Почти 12 тыс москвичей привились от Covid‑19 вакциной «КовиВак» за сутки. Все, кто занял очередь на прививку «КовиВаком» 10 июля, получили прививку до конца дня.

- Еще 110 человек с Covid‑19 умерли в столице. За сутки в столице госпитализировали 1 453 человека с инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.