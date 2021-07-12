РИАМО - 12 июл. В Москве начался дополнительный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего на участие в нем зарегистрировано свыше 1 тыс. человек. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В этот период ЕГЭ смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период из-за болезни, карантина, участия в спортивных сборах и соревнованиях, конкурсах или другой уважительной причины, а также те, у кого экзамены по выбору выпали на один резервный день основного срока», — сказала руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

По ее словам, в период проведения экзаменов особое внимание уделили мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Карклина отметила, что во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Организованы несколько входов в здания образовательных организаций и ППЭ, вход работников ППЭ и участников идет строго по графику.

Кроме того, соблюдается социальное дистанционирование, бесконтактное измерение температуры, мониторинг состояния участников. Рассадка за партами идет зигзагообразно для соблюдения соцдистанции.

Узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете на портале mos.ru не позднее 28 июля (за экзамены 12-14 июля) и до 29 июля (ЕГЭ от 17 июля). В случае несогласия с выставленными баллами участники смогут подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официальной публикации результатов. В дни подачи апелляций сделать это можно через электронную форму круглосуточно.

Участники, сдавшие ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Подробная информация о проведении экзаменов в столице и сроки публикации результатов размещены на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.