РИАМО - 12 июл. В Москве начался дополнительный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего на участие в нем зарегистрировано свыше 1 тыс. человек. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
По ее словам, в период проведения экзаменов особое внимание уделили мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Карклина отметила, что во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Организованы несколько входов в здания образовательных организаций и ППЭ, вход работников ППЭ и участников идет строго по графику.
Кроме того, соблюдается социальное дистанционирование, бесконтактное измерение температуры, мониторинг состояния участников. Рассадка за партами идет зигзагообразно для соблюдения соцдистанции.
Узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете на портале mos.ru не позднее 28 июля (за экзамены 12-14 июля) и до 29 июля (ЕГЭ от 17 июля). В случае несогласия с выставленными баллами участники смогут подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официальной публикации результатов. В дни подачи апелляций сделать это можно через электронную форму круглосуточно.
Участники, сдавшие ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.
Подробная информация о проведении экзаменов в столице и сроки публикации результатов размещены на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.
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