РИАМО - 12 июл. В столице возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям, решение было принято после большого интереса предпринимателей к финансовой поддержке, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Как отметила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, документы будут принимать с 12 июля по 6 августа. Возмещать расходы собираются за участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с маркетплейсами.

А те, кто работает по франшизе, могут компенсировать затраты на уплату процентов по кредитам, лизинг, покупку оборудования.

«С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей», — сказала Сергунина.

Она отметила, что с 15 июля по 31 августа подать документы смогут те фирмы, которые хотели бы компенсировать затраты на обучение сотрудников.

В прошлом году наиболее востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

Ранее в столице снова стали принимать заявления на предоставление субсидий для тех, кто занимается экспортом, а также на создание нового продукта. Заявки для них можно подавать до 12 августа и 1 сентября соответственно.