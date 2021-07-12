РИАМО - 12 июл. Для столичных объектов капитального строительства создадут цифровые паспорта, которые объединят в себе всю информацию об объектах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый атрибут цифрового паспорта сформирован на основании данных из градостроительных документов, которые будут поступать из существующих электронных баз данных. В ближайшем будущем планируется загружать в цифровой паспорт данные с «умных» строительных площадок.

«Случится это тогда, когда в цифровом паспорте появится информационная модель. Таким образом, будет достигнут тот самый синергетический эффект, о котором мы говорим, когда обсуждаем внедрение цифровой экосистемы. Данные станут полезными для города, застройщика и жителей», — отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Доступ к цифровому паспорту позволит участникам строительства планировать все этапы реализации проекта с учетом его текущего состояния, а будущим жильцам — получать информацию о ходе работ и принимать участие в решении градостроительных вопросов.

Порядок взаимодействия всех участников строительства при создании цифрового паспорта объекта будет закреплен соответствующим нормативным правовым актом.​