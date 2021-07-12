РИАМО - 12 июл. В краудсорсинг-проекте «Волонтеры Москвы» приняли участие примерно 19 тыс. человек, они предлагали идеи для развития сферы добровольчества в городе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Волонтерство — благородное дело, неоценимый вклад в развитие общества и городской среды. Благодаря краудсорсинг-проекту мы узнали, какие направления добровольческой деятельности наиболее важны для москвичей и как власти города могут помочь им в реализации идей. Лучшие предложения, отобранные экспертной комиссией, начнут реализовывать с этого года», — сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Москвичи активно участвовали в обсуждениях и внесли более 2 тыс. предложений.

Самым популярным направлением для подачи идей стала тема «Поощрения для волонтеров», здесь участники оставили более 400 комментариев. В направлении «Популяризация волонтерства» собрано свыше 300 идей, «Серебряное волонтерство» получило более 200 предложений.​