РИАМО - 12 июл. На портале mos.ru появилась возможность подтвердить права для опекунов и попечителей, это даст им возможность закрепить ребенка за поликлиникой и получить доступ к его электронной медицинской карте, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Цифровые сервисы города становятся еще удобнее. Теперь прикрепить ребенка к детской или стоматологической поликлинике и получить доступ к его электронной медкарте смогут не только родители, но также опекуны и попечители», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подтвердить права опекуна можно в личном кабинете на mos.ru в разделе «Моя семья» и выбрать тип родства «Мой подопечный».

Данные в течение суток проверят в информационной системе столичного департамента труда и соцзащиты населения. После этого появится возможность подать электронные заявления.