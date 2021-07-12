РИАМО - 12 июл. Автобусный маршрут №04 запустили на востоке Москвы из-за сбоя в движении трамваев на участке от Богородского до метро «Бульвар Рокоссовского», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на участке между остановкой «Богородское» и станцией метро «Бульвар Рокоссовского» произошел сбой в движении трамваев №№2, 4л, 4п, 7, 46. Маршруты были временно изменены.

Пассажиры также могут воспользоваться автобусами №№80 и 311.