РИАМО - 12 июл. С 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в столице будет сохраняться сильная жара с максимальной дневной температурой воздуха 31-33 градуса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Во время жары необходимо избегать перегрева. Для этого нужно носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить много воды.

В понедельник в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. В Москве прогнозируется 30-32 градуса, в Подмосковье - от 28 до 33 градусов.

Атмосферное давление достигнет 751 мм рт. ст., влажность воздуха составит порядка 30%.

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