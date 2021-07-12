РИАМО - 12 июл. В подмосковном Клину завершился VII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Мероприятие прошло с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором во время пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Нам удалось сохранить фестиваль. Пандемия уйдет, а музыка Петра Ильича, наше преклонение перед гением — никогда. Благодарю всех, кто был с нами в эти дни, кто готовил фестиваль, всех наших звезд и музыкантов. Благодарю зрителей за любовь и доверие. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и веру, что мы сможем провести наш фестиваль ответственно и безопасно», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В течение шести вечеров на сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского выступали звезды мировой музыки. Многие из них стали уже постоянными участниками фестиваля.

«Я очень рад, что фестиваль состоялся. Никто из исполнителей не отменил свое выступление. Было замечательное открытие с участием Николая Цискаридзе, наш концерт с Денисом Мацуевым, на котором он исполнил 3-й концерт Бетховена, на бис - Чайковского. И традиционно мы исполнили в четыре руки «Подмосковные вечера», - сказал худрук фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет.

Перед зрителями также выступили Большой симфонический оркестр им. Чайковского, которым дирижировал народный артист СССР Владимир Федосеев. Театр «Геликон-опера» представил программу, в которой прозвучали самые популярные фрагменты из произведений Чайковского, его любимых итальянских композиторов и современников.

Отдельный вечер был посвящен джазу. В нем приняли участие трубач Вадим Эйленкриг, певица Мария Карне, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Кульминацией программы стал концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет». Автор идеи и исполнитель главной роли - народный артист РФ Евгений Миронов. За музыкальное сопровождение отвечал оркестр «Новая Россия» под руководством Башмета.

«Немногие композиторы так обращаются с текстом Шекспира. Мне кажется, Шостакович очень личностно выразился в этой музыке. Это так искренне», - отметил Миронов.

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