РИАМО - 12 июл. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 3 балла из 10 возможных, затруднено движение на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Свободное движение зафиксировали на Кутузовском и Ленинском проспектах, Звенигородском шоссе.

Утром дорожная ситуация может ухудшиться до 4-5 баллов, вечером на столичных дорогах ожидаются пробки в 6-7 баллов.

Дополнительные трудности для автомобилистов могут возникнуть из-за ремонтных работ, которые проводятся на 82, 31, 53 км МКАД, Варшавском шоссе, Большом Каменном мосту, проспекте Мира, Дмитровском шоссе.