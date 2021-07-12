РИАМО – 12 июл. В день на горячую линию подмосковного центра электронного декларирования (ЦЭД) поступает около 50 звонков. На горячую почту приходит до 60 писем, сообщили РИАМО в пресс-службе Московской областной таможни.

Специалист отвечает на обращения не больше часа. Поступающие вопросы в основном касаются сроков совершения таможенных операций и статуса поданных деклараций.

Горячая линия и почта работают в ЦЭДе с февраля 2019 года и являются элементами обратной связи, а также позволяют декларантам обратиться с вопросами.

Основным инструментом взаимодействия инспектора и декларанта является штатное программное средство, информационный обмен происходит только в рамках электронного декларирования. Невозможность личных и телефонных контактов минимизировала возможные коррупционные риски.

Центр электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни был создан в рамках масштабного реформирования таможенных органов, при котором оформление товаров было переведено более чем из 600 таможенных постов в 16 ЦЭДов.