РИАМО - 12 июл. Столичные заказчики за первое полугодие 2021 года приобрели более 80% товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) через портал поставщиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2021 года заказчики из Москвы заключили на портале поставщиков 137,5 тыс договоров на сумму около 22,6 млрд руб. При этом объем закупок у малого бизнеса составил почти 19 млрд руб. Это около 56% от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самыми популярными предметами закупок стали строительные работы, медицинские расходные материалы и лекарства, а также перевозка пассажиров и автотранспортные средства.​

В целом доля закупок Москвы у малого и среднего предпринимательства за полгода составила почти 45%, или более 230 млрд руб. В 2020 году аналогичный показатель составил 34,03%.

Портал поставщиков запустили в 2013 году для автоматизации процедуры небольших закупок.